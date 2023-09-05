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Среди кандидатов на псевдовыборах на ВТО есть российские военные, которые убивали и пытали украинцев, - Лубинец

5 сентября, 2023 вторник
07:31
Война с Россией

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей

Об этом он написал в телеграмме.

По словам омбудсмена, оккупанты уже начали проводить псевдовыборы в оккупационные органы власти на ТОТ в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях под дулами автоматов.

Террористы называют эти попытки "досрочным голосованием" ради "заботы о безопасности граждан". Однако, по словам Лубинца, на самом деле "беспокойство" и "безопасность" агрессора – это принуждение, которое только преследует преступные мотивы.

"Ведь для того, чтобы заставить граждан Украины голосовать, оккупанты забирают у них даже документы! По данным медиа, среди кандидатов в представительные органы есть российские военные, участвовавшие во вторжении в Украину, убивали и пытали людей", - подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

Он отметил, что россияне по-прежнему преследуют цель попытки якобы законно интегрировать украинские территории в Россию. Однако на самом деле любые подобные действия, направленные на организацию и проведение "выборов" на территории суверенной и независимой Украины – нелегитимны.

Лубинец добавил, что результаты псевдовыборов не могут иметь никакой юридической силы, а значит, не будут признаны международным сообществом.

"Кроме этого, незаконное образование любых органов власти РФ на ТОТ Украины, в том числе и путем проведения фейковых выборов, во-первых, противоречит общепризнанным нормам международного права и Конституции Украины. А, во-вторых, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей на временно оккупированных территориях, поскольку РФ ведет там систематический террор гражданского населения: угрозы, издевательства, пытки, насильственные похищения", - подчеркнул омбусмен.

Лубинец обратился к международному сообществу с призывом осудить незаконные попытки оккупационных властей осуществить псевдовыборы на временно оккупированных украинских территориях и не признавать их результаты.

Также он призвал жителей ТОТ воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Что известно о псевдовыборах на ТОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы обороны распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать псевдовыборы кафиров, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Общество
Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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