Среди оккупантов бунты. Кадыровцы убили троих зачинщиков, - разведка

Об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.



По данным украинских разведчиков, в Пологовском районе начались бунты российских военных.



"Солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги. Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - говорится в сообщении.



Там отметили, что поставки оружия для армии РФ на территории Запорожской области не прекращаются.

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