Среди оккупантов бунты. Кадыровцы убили троих зачинщиков, - разведка
В Запорожской области российские военные бунтуют из-за отсутствия выплат за боевые действия
Об этом сообщила Запорожская ОВА в Telegram.
По данным украинских разведчиков, в Пологовском районе начались бунты российских военных.
"Солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги. Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - говорится в сообщении.
Там отметили, что поставки оружия для армии РФ на территории Запорожской области не прекращаются.
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