Среди гражданских наихудшее состояние - у пожилой женщины: в Мариупольском горсовете рассказали о пострадавших в результате российской химатаки
В Мариуполе пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений" , – написали в городском совете.
Пострадали три военных, в частности, один из низ находится в умеренном состоянии, а двое других - под постоянным наблюдением врачей.
"Среди пострадавших гражданских самое плохое состояние - у пожилой женщины", - добавляют в горсовете.
Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение АД, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.
"В настоящее время известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время, основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления", - отмечают в Мариупольском горсовете.
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