Среди госпитализированных с COVID-19 в течение недели 91% пациентов не были вакцинированы, - Минздрав
91%больных, госпитализированных с COVID-19 в Украине в течение недели 1-7 ноября, не имели прививки
Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава.
"На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", - говорится в сообщении.
Информацию анализировали за период с 1 по 7 ноября 2021 года. Данные получили посредством информационно-аналитической системы MedData.
Минздрав отмечает, что вакцинация снижает риски заболеть коронавирусом и предотвращает тяжелое течение болезни. Наилучшая защита появляется через 14 дней после второй прививки.
"Люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в 5 раз реже заражаются и у них более чем в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем у непривитых", - отмечает Министерство.
Сейчас в Украине доступно 10,32 млн доз различных вакцин:
- в том числе 2,93 млн доз вакцины Moderna;
- 830 тыс. доз AstraZeneca;
- 4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac;
- 2 млн доз Comirnaty от Pfizer.
"Список и контакты центров и пунктов вакцинации можно найти по ссылке vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19", - сообщает Минздрав.
- Напомним, с начала вакцинальной кампании в Киеве полный курс прививки от коронавирусной болезни получили около 46% населения.
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