Среди госпитализированных с COVID-19 в течение недели 91% пациентов не были вакцинированы, - Минздрав

Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава.

"На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", - говорится в сообщении.

Информацию анализировали за период с 1 по 7 ноября 2021 года. Данные получили посредством информационно-аналитической системы MedData.

Минздрав отмечает, что вакцинация снижает риски заболеть коронавирусом и предотвращает тяжелое течение болезни. Наилучшая защита появляется через 14 дней после второй прививки.

"Люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в 5 раз реже заражаются и у них более чем в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем у непривитых", - отмечает Министерство.

Сейчас в Украине доступно 10,32 млн доз различных вакцин:

в том числе 2,93 млн доз вакцины Moderna;

830 тыс. доз AstraZeneca;

4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac;

2 млн доз Comirnaty от Pfizer.

Напомним, с начала вакцинальной кампании в Киеве полный курс прививки от коронавирусной болезни получили около 46% населения.