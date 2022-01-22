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Среди городов Черновцов разгуливали пьяные "послушники", собиравшие средства на "пожертвование"

22 января, 2022 суббота
14:32
Общество

Черновицкое издание "Молодой буковинец" разместило видеозапись общения жителей города с двумя нетрезвыми лицами, которые якобы собирали деньги для монастыря. Ситуация имела место на Соборной площади

Запись сделана вечером 21 января 2022 года, передает Еспресо.TV .

Люди, которые ехали на авто остановились возле "послушников" и спросили куда они направляются.

Один из мужчин подошел к автомобилю и стал говорить. По разговору было слышно, что он был пьян.


"Послушники" сказали, что они якобы из буковинского села Старая Жадова близ города Сторожинец.

Общение закончилось тем, что мужчины объяснили послушникам, что употреблять спиртное в рясе нельзя, и если они снова станут свидетелями такой ситуации, то будут обращаться в полицию.

В то же время "послушники" согласились и с тем, что освящать кого-то или что-то могут только священники.


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