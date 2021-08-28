Среди эвакуированных из Афганистана сотен людей - 80 граждан Украины, - МИД
В субботу, 28 августа, тремя самолетами из Кабула в Борисполь прибыли 360 человек, среди которых 80 граждан Украины
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает РБК-Украина .
По его словам, сегодня тремя самолетами в Борисполь прибыли около 360 эвакуированных из Афганистана, среди которых 80 граждан Украины.
"По предварительной информации Министерства обороны, на борту 80 граждан Украины. Есть граждане, которые имеют вид на жительство в Украине", - сказал Енин.
- 28 августа в Украину из Афганистана вылетели три самолета с почти 400 эвакуированными лицами.
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