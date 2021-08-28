Среди эвакуированных из Афганистана сотен людей - 80 граждан Украины, - МИД

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает РБК-Украина .

По его словам, сегодня тремя самолетами в Борисполь прибыли около 360 эвакуированных из Афганистана, среди которых 80 граждан Украины.

"По предварительной информации Министерства обороны, на борту 80 граждан Украины. Есть граждане, которые имеют вид на жительство в Украине", - сказал Енин.