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Среди эвакуированных из Афганистана сотен людей - 80 граждан Украины, - МИД

28 августа, 2021 суббота
20:11
Общество

В субботу, 28 августа, тремя самолетами из Кабула в Борисполь прибыли 360 человек, среди которых 80 граждан Украины

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает РБК-Украина .

По его словам, сегодня тремя самолетами в Борисполь прибыли около 360 эвакуированных из Афганистана, среди которых 80 граждан Украины.

"По предварительной информации Министерства обороны, на борту 80 граждан Украины. Есть граждане, которые имеют вид на жительство в Украине", - сказал Енин.

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Афганистан
Кабул
Евгений Енин
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