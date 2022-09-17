Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", – рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Вместе с тем начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook сообщил, что в пятницу раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских граждан, а также всех 17 военнослужащих ВСУ по братской могиле.

"Один из погибших гражданских был с веревкой на шее и с поврежденными фалангами пальцев – следствие проверяет версию о пытках. Один из военных был со связанными руками", – сообщил Болвинов.

По его словам, местные рассказали, что хоронили людей самостоятельно, когда узнавали, что где-то погибший.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что на месте массового захоронения возле Изюма уже найдено более 440 могил

В деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине.

На освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили около 50 тел погибших мирных жителей, а возле Изюма - место массового захоронения с около 445 могилами.

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