Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС почти все крупные страны. Я бы сказал все кроме Италии", - отметил Драги.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса неопределенна.

"Но дать быстрый путь для вступления Украины надо. И мне кажется, что Еврокомиссия согласна с этой точкой зрения", - добавил премьер.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но отметила, что все критерии для членства должны быть выполнены.

Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский заявил, что Кипр поддерживает, чтобы Украина стала кандидатом на членство в Евросоюзе уже в июне.