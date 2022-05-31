Среди "больших" стран только Италия выступает за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - премьер Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны-лидеры ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.
"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС почти все крупные страны. Я бы сказал все кроме Италии", - отметил Драги.
По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса неопределенна.
"Но дать быстрый путь для вступления Украины надо. И мне кажется, что Еврокомиссия согласна с этой точкой зрения", - добавил премьер.
- Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но отметила, что все критерии для членства должны быть выполнены.
- Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский заявил, что Кипр поддерживает, чтобы Украина стала кандидатом на членство в Евросоюзе уже в июне.
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