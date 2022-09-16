Среди 500 высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II будет Елена Зеленская, - The Sun
На похоронах королевы Елизаветы II, организованной королем Чарльзом, будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская
Об этом информирует The Sun.
На похороны Елизаветы II, 19 сентября в Лондоне, были приглашены 500 глав государств и высокопоставленных лиц. Среди VIP-гостей и Елена Зеленская.
"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения", - пишет издание.
Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории.
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