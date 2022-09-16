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Среди 500 высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II будет Елена Зеленская, - The Sun

16 сентября, 2022 пятница
11:34
Мир На фото Елена Зеленская

На похоронах королевы Елизаветы II, организованной королем Чарльзом, будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская

Об этом информирует The Sun.

На похороны Елизаветы II, 19 сентября в Лондоне, были приглашены 500 глав государств и высокопоставленных лиц. Среди VIP-гостей и Елена Зеленская.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения", - пишет издание.

Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории.

  • 8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Она правила Великобританией 70 лет.
  • На церемонии похорон к королю Чарльзу III обратилась украинка и поблагодарила его за поддержку Украины.
  • Впоследствии стало известно, что 73-летний сын усопшей Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства.
  • От имени украинского народа Зеленский выразил искренние соболезнования смерти Елизаветы II.
  • 13 сентября стало известно, что завещание королевы Елизаветы II будет засекретено по меньшей мере на 90 лет.
  • Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова выразила возмущение по поводу отказа Лондона пригласить делегацию РФ на церемонию прощания с британской королевой.
  • После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов. Драгоценный камень, украшающий скипетр королевы, добыли в Южной Африке в 1905 году и назвали "Великой звездой Африки".
  • 14 сентября кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец, где состоится церемония прощания с королевой.

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Культура
Елена Зеленская
Великобритания
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