Все больше я уверяюсь, что нам просто нравится имидж народа, который постоянно срется. Надо как-то новые мифы формировать. И поэтому мы готовы придумать этот процесс на пустом месте, увидеть то, чего нет, преувеличить и искажить реальность. А потом делать сообщения о том, какие мы ху**вые.

Сейчас моя лента переполнена жалобами на победителей "Евровидения". Мол, как то так, опять ср*ч, опять потасовка, опять никому ничего не нравится и все друг на друга бросаются с копьями.

Все осуждают ср*ч, но где же он? Может, думаю, на странице "Евровидения"? Захожу, надеясь увидеть кровавое месиво в комментариях, а его и нет. Нет ср*ча. Многие комментарии типа "класс, я за них болела" или "голосовал за других, но пусть будет". Доброжелательные комментарии набирают больше всего ругательств. Есть, конечно, и недовольны. Но, блоха, это нормально. Люди имеют право высказаться и в основном делают это корректно.

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Идиотских, оскорбительных, тупых комментариев просто единицы. Часто среди авторов либо боты, либо условная аудитория из "Одноклассников". Нашла одну женщину с именем Дочь Сергея Жена Юрия. И что выходит? Мы берем эту Дочь Сергея и еще двух прибацанных, которые голосят о "в стране война" и "да он и не украинец, еще и в золотом костюме", и в воображении делаем из них большинство. И пишем сообщение, что прибацанные украинцы снова развели ср*ч.

Здесь интересна следующая схема: люди концентрируются на негативе, пусть даже немногочисленном, не хотят видеть хорошего, поэтому садятся и пишут сообщение о том, какие все отрицательные и нет ничего хорошего.

Ср*ча вокруг "Евровидения" - не было.

Ср*ча вокруг клипа Соловий и Жадана — не было.

Ср*ча вокруг речи Александры Матвийчук — не было.

Ср*ча вокруг Доржа Бату — не было.

Даже ср*ча вокруг елки во Львове нет — посмотрела комменты у Садового, большинство поддерживает идею.

Вокруг календаря был. Вокруг фотосессии Елены Зеленской был. Но это не показатель прямой какой-то страшной национальной особенности. Британцы недавно ругались из-за 5 сезона "Короны" не меньше. А перед этим по отношению к Меган и Гарри — целая серия всенародной шизы. Но чего еще ожидать от такого резонансного и нетривиального события? По меньшей мере, двух популярных ведущих уволили с работы за некорректные комментарии — Пирса Моргана и Дэнни Бейкера. А всякие обложки с плюс-сайз моделями? Это же страшная заруба, там реальный триндец был, что в соцсетях, что на телеке. Но это нормально – появилось что-то новое, необычное, смелое – люди это обсуждают.

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Придумывать наличие ср*ча и его осуждать – это кайфовая штука. Негатив собирает больше реакций и можно возвыситься, осудив этих всех глупых людей.

Я уже сомневаюсь, что был ср*ч вокруг маникюра жен пленных. И ср*ч о Пташке и Зеленском. Были неадекваты и явные боты, впоследствии оставшиеся в явном меньшинстве. Здесь интересна следующая схема: люди концентрируются на негативе, пусть даже немногочисленном, не хотят видеть хорошего, поэтому садятся и пишут сообщение о том, какие все отрицательные и ничего хорошего нет. Не раз я видела страшные сетования на ту или иную грандиозную и неустранимую проблему, а причиной оказывался один гребаный комментарий.

Придумывать наличие ср*ча и его осуждать – это кайфовая штука. Негатив собирает больше реакций и можно возвыситься, осудив этих всех глупых людишек. Мы практически все любим такое делать, давайте честно. Но что мы в результате имеем? Только очень искривленный образ нашего общества.

А еще – простую незрелость или склонность к драме. Когда достаточно взвешенная критика называется "травлей". "Происходит публичная травля писателя в сети", — заявляют некоторые. Под этим подразумевается, что люди шокированы и пораженные тем, что чувак всех обманывал годами. Я бы еще поняла героев таких процессов, потому что притвориться жертвой — это легко, приятно и по-домашнему. Сделать какую-нибудь хе*ню и вместо ответственности заливать все соплями. Стратегия Эрика Картмана из "Южного парка", на которую ведется только его мама. Поэтому не будьте мамой Картмана.

Будьте мамой Стифлера.

Белое пальто сняла, повесила обратно в гардеробную.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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