Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Ср*ча вокруг "Евровидения" не было
OPINION

Ср*ча вокруг "Евровидения" не было

18 декабря, 2022 воскресенье
16:07
Мнение

Придумывать наличие ср*ча и его осуждать – это кайфовая штука. Негатив собирает больше реакций и можно возвыситься

Все больше я уверяюсь, что нам просто нравится имидж народа, который постоянно срется. Надо как-то новые мифы формировать. И поэтому мы готовы придумать этот процесс на пустом месте, увидеть то, чего нет, преувеличить и искажить реальность. А потом делать сообщения о том, какие мы ху**вые.

Сейчас моя лента переполнена жалобами на победителей "Евровидения". Мол, как то так, опять ср*ч, опять потасовка, опять никому ничего не нравится и все друг на друга бросаются с копьями.

Все осуждают ср*ч, но где же он? Может, думаю, на странице "Евровидения"? Захожу, надеясь увидеть кровавое месиво в комментариях, а его и нет. Нет ср*ча. Многие комментарии типа "класс, я за них болела" или "голосовал за других, но пусть будет". Доброжелательные комментарии набирают больше всего ругательств. Есть, конечно, и недовольны. Но, блоха, это нормально. Люди имеют право высказаться и в основном делают это корректно.

Читайте также: Добкин — каких фронтов воин?

Идиотских, оскорбительных, тупых комментариев просто единицы. Часто среди авторов либо боты, либо условная аудитория из "Одноклассников". Нашла одну женщину с именем Дочь Сергея Жена Юрия. И что выходит? Мы берем эту Дочь Сергея и еще двух прибацанных, которые голосят о "в стране война" и "да он и не украинец, еще и в золотом костюме", и в воображении делаем из них большинство. И пишем сообщение, что прибацанные украинцы снова развели ср*ч.

Здесь интересна следующая схема: люди концентрируются на негативе, пусть даже немногочисленном, не хотят видеть хорошего, поэтому садятся и пишут сообщение о том, какие все отрицательные и нет ничего хорошего.

Ср*ча вокруг "Евровидения" - не было.

Ср*ча вокруг клипа Соловий и Жадана — не было.

Ср*ча вокруг речи Александры Матвийчук — не было.

Ср*ча вокруг Доржа Бату — не было.

Даже ср*ча вокруг елки во Львове нет — посмотрела комменты у Садового, большинство поддерживает идею.

Вокруг календаря был. Вокруг фотосессии Елены Зеленской был. Но это не показатель прямой какой-то страшной национальной особенности. Британцы недавно ругались из-за 5 сезона "Короны" не меньше. А перед этим по отношению к Меган и Гарри — целая серия всенародной шизы. Но чего еще ожидать от такого резонансного и нетривиального события? По меньшей мере, двух популярных ведущих уволили с работы за некорректные комментарии — Пирса Моргана и Дэнни Бейкера. А всякие обложки с плюс-сайз моделями? Это же страшная заруба, там реальный триндец был, что в соцсетях, что на телеке. Но это нормально – появилось что-то новое, необычное, смелое – люди это обсуждают.

Читайте также: Эротический календарь и "Любовь леди Чаттерлей"

Придумывать наличие ср*ча и его осуждать – это кайфовая штука. Негатив собирает больше реакций и можно возвыситься, осудив этих всех глупых людей.

Я уже сомневаюсь, что был ср*ч вокруг маникюра жен пленных. И ср*ч о Пташке и Зеленском. Были неадекваты и явные боты, впоследствии оставшиеся в явном меньшинстве. Здесь интересна следующая схема: люди концентрируются на негативе, пусть даже немногочисленном, не хотят видеть хорошего, поэтому садятся и пишут сообщение о том, какие все отрицательные и ничего хорошего нет. Не раз я видела страшные сетования на ту или иную грандиозную и неустранимую проблему, а причиной оказывался один гребаный комментарий.

Придумывать наличие ср*ча и его осуждать – это кайфовая штука. Негатив собирает больше реакций и можно возвыситься, осудив этих всех глупых людишек. Мы практически все любим такое делать, давайте честно. Но что мы в результате имеем? Только очень искривленный образ нашего общества.

А еще – простую незрелость или склонность к драме. Когда достаточно взвешенная критика называется "травлей". "Происходит публичная травля писателя в сети", — заявляют некоторые. Под этим подразумевается, что люди шокированы и пораженные тем, что чувак всех обманывал годами. Я бы еще поняла героев таких процессов, потому что притвориться жертвой — это легко, приятно и по-домашнему. Сделать какую-нибудь хе*ню и вместо ответственности заливать все соплями. Стратегия Эрика Картмана из "Южного парка", на которую ведется только его мама. Поэтому не будьте мамой Картмана.

Будьте мамой Стифлера.

Белое пальто сняла, повесила обратно в гардеробную.

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Читайте также:
Сумщина обстріли
17 декабря, 2022 суббота
РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов
Юрій Ігнат
17 декабря, 2022 суббота
Спикер Воздушных сил Игнат рассказал, как оккупанты ведут разведку перед ракетными атаками
путін путлер
17 декабря, 2022 суббота
Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
18 декабря
16:32
Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе
16:17
Наталья Диденко
Днем температура воздуха составит -1...-6 градусов. Прогноз погоды на 19 декабря от Натальи Диденко.
16:07
Зеленский не уверен, что Путин "адекватно понимает, что происходит"
15:46
Аргентина и Франция назвали стартовые составы на финал ЧМ-2022
15:42
На Харьковщине российская мина убила двух местных жителей
15:39
Анонс
Аргентина - Франция: где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу
15:17
В результате обстрелов Харьковщины ранен мужчина, повреждена больница
15:04
Британский адмирал Радакин рассказал, какой подарок сделал Залужному на Рождество
14:52
Порошенко отправил с Донбасса на ремонт броневик Shield, благодаря которому спаслись восемь десантников
14:46
Продолжение сериала "Венздей" можно ожидать уже в 2023, - СМИ
14:40
Гарет Саутгейт
Евро-2024: Англия объявила имя тренера, который будет готовить ее к матчам с Украиной
14:33
Папа Франциск
"Это мировая война": Папа Франциск не видит, что война РФ против Украины закончится в ближайшее время
14:29
Эксклюзив
Бои на энергофронте проходят в трех плоскостях, - эксперт Центра Разумкова
14:26
Это признак неадекватности и слабости: Зеленский рассказал о количестве российских военных на ЗАЭС
14:15
Германия обнаружила серьезные проблемы со своими БМП Puma, - Frankfurter Allgemeine Zeitung
14:08
OPINION
Назначение Виктора Еленского – конец Руины Госэтнополитики
14:07
Украинский тяжеловес победил ветерана, устоявшего против экс-чемпиона мира
13:45
Россияне держат на "новогодних каникулах" людей, желающих уехать из оккупации в Запорожье
13:41
Эксклюзив
НБУ
Банковская система Украины готова к воздушным и кибератакам со стороны РФ, - экономист Фурман
13:40
Путин едет в Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - генерал-лейтенант Наев
13:30
Повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки: полиция Донетчины документирует последствия 11 вражеских обстрелов
13:29
Эксклюзив
"Мы хотели донести американцам, что Украине нужна военная и энергетическая помощь", – Тарас Репицкий о визите волонтеров в Конгресс США
12:45
Эксклюзив
Возвращение в Беларусь из РФ самолетов А-50 и появление российских медицинских авто на Гомельщине - нехорошие признаки, - руководитель "Белого легиона" Бульба
12:14
В Харькове из-за взрыва газовых баллонов пострадал двухлетний мальчик
12:14
Инфографика
Курс валют на 18 декабря: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
12:05
В Херсоне из-за обстрелов решили отказаться от новогоднего декора
12:05
OPINION
Венгрия демонстрирует, что нет точки, после которой деградация невозможна
11:58
электроэнергиия
В украинской системе значителен дефицит электроэнергии из-за погодных условий и последствий атаки РФ
11:50
В ОП отреагировали на запрет ФИФА обнародовать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022, украинские футболисты распространили ролик в соцсетях
11:28
За 17 декабря военные РФ совершили 54 обстрела Херсонщины
11:22
Перемирие на условиях России не улучшит положение украинцев, - глава МИД Германии Бербок
11:18
Эксклюзив
Спутник V
На временно оккупированных территориях россияне вакцинируют людей "Спутником V" - боец "Легиона Свободы" Денисов
11:09
ЧМ-2022: Лидер сборной Марокко набросился на президента ФИФА после поражения в матче за бронзу
11:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Устранение органов местного самоуправления от застройки городов абсурдно: нардеп Княжицкий относительно закона о градостроительстве
11:06
Ситуация после обстрелов в Киевской области: больше всего пострадала Белая Церковь
10:49
Эксклюзив
Информация об отступлении россиян из Херсона может быть ловушкой, - начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Ери
10:47
Полномасштабная война РФ против Украины: 450 детей погибли
10:32
В ISW оценили вероятность прекращения огня между РФ и Украиной зимой
10:24
Эксклюзив
Оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, - журналист Никитенко
10:20
Оккупанты в Луганской области изымают инвалидные коляски и матрасы в гражданских: в больницах не хватает самого необходимого
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV