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Сразу после освобождения генерал Павловский с женой поблагодарили Порошенко

5 ноября, 2021 пятница
20:40
Общество

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Игорем Паловским и его женой сразу после освобождения боевого генерала из-под стражи

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

Встреча, в которой также приняли участие руководитель штаба "ЕС" Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко, получилась очень эмоциональной.

"Для меня, для всей нашей команды сегодня это огромный праздник. Это небольшой шаг к восстановлению справедливости. Это очень плохо, когда украинские герои, которые с первых дней войны, имея за спиной 38 календарей, которых боятся враги, против которых Путин заводит уголовные дела, которые держали оборону, сегодня оказались незащищенными от произвола власти, у которой цель - только политические преследования", - говорит Петр Порошенко.

"Конечно, мы не могли остаться в стороне. Я очень обрадовался, когда "Дело громад" как общественная организация, "Братья по оружию" как ветеранская организация, "Европейская Солидарность" и наша фракция как политическая организация - не остались безучастными все. Несколько дней назад Александр Валентинович подходит ко мне и говорит: "Я хочу, чтобы вы знали, я перечислил 100 тысяч на генерала Павловского". Почти 6300 украинцев кто сколько мог - как в библейской притче вдова, дающая лепту, мельчайшую монету, но стоит она больше, чем горы золота", - отмечает пятый Президент.

"Я как Верховный Главнокомандующий, который бок о бок с вами не сидел в Киеве, мы с вами были на "передке". Мы с вами знаем, что такое защищать, что такое отвоевывать земли. Что такое освободить две трети оккупированного Донбасса. И в самые тяжелые времена по всей линии фронта, особенно в Мариуполе. Генерал Павловский навсегда внес свое имя в военную историю побед Украины", - убежден Петр Порошенко.

"Я вчера очень долго не мог заснуть после нашего с вами разговора", - обратился Порошенко к жене генерала Ольге Павловской. "Когда я сказал, что все, мы закрываем счет. И с утра наши активисты общественных организаций, ветераны будут под судом, будут под казначейством, будут под банком. И в конце концов будут под Лукьяновкой для того, чтобы встретить своего героя. Так что добро пожаловать домой, пан генерал", - сказал Порошенко.

Александр Турчинов поблагодарил супругу генерала Ольгу Павловскую за мужество и выдержку в течение этих тяжелых месяцев. "Ей надо дать звание Героя. Она настолько боролась за вас. Настолько она стойко все это переносила. Это вызывает огромное уважение. И я убежден, что вы чувствовали. Не только поддержку своих друзей, но в первую очередь вашей жены. Я помню Мариуполь. 14-й год, когда действительно угроза над страной была смертельной. Вы тогда возглавляли оборону. И мы тогда отразили все наступления. Переломили ситуацию. Тогда было сложнее. А сейчас, я думаю, все станет на свои места. И победа будет за нами", – говорит Турчинов.

Генерал Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.

"Самое главное в этой ситуации - это поддержка. Поддержка боевых собратьев, друзей, руководства, которое, я считаю, к тому времени выдержало наибольшее давление. Как Российской Федерации, так и экономический кризис. Никто из них не поймет сегодня, как отстраивались вновь сложившиеся бригады. Де-факто из руин подняли Вооруженные Силы. Подняли одну из составляющих сектора безопасности и обороны - это оборонно-промышленный комплекс и работали, не было сорвано ни одного ГОЗа за те годы, начиная с 2014-го, и за те копейки, которые были на то время в бюджете нашего государства", - вспоминает генерал Павловский.

"Руководство государства – и вы лично, и Александр Валентинович, брали на себя ответственность, и поэтому у нас появилось к тому времени 264 образца вооружения и техники, которые мы приняли новейших. А они сегодня не могут их поставить на серию. Это просто бессмысленность, бестолковость и необученность", - возмущается генерал.

"Нужно быть патриотом Украины прежде всего. Тогда оно получится. Я очень благодарен побратимам. Благодарен политической силе "Европейская Солидарность". Я не хочу говорить, что это партия. Я хочу сказать, что это - сила. Потому что мы все равно победим. Мы победим этот позор, который они пишут в своих подозрениях. Позорно, бестолково писать на людей, для того чтобы подорвать авторитет. Это мозгов просто не нужно иметь", - убежден Игорь Павловский.

"У них это и не получилось. Потому что сегодня о вас знает вся страна, весь мир, и в вашу защиту поднялись простые люди. И это очень ценно. Нам не повезло с действующей властью. Нам не повезло с соседом Путиным. Но нам точно повезло с народом. И в этой ситуации я хочу сказать, что все равно правда с нами, Господь Бог с нами и украинский народ, который невозможно победить", - отмечает Петр Порошенко.

"Потому что есть две дороги. Один путь - это давать ответный огонь. Одна дорога, это когда ты ищешь в глазах врага страх. А страх потому, что ты сильный. И весь мир с тобой. Это путь наш с вами. А есть другой путь.Это когда ты на коленях ищешь в глазах Путина мир. Когда ты запрещаешь стрелять в ответ. Когда ты делаешь все возможное для того, чтобы ему понравиться. И это путь прекращения существования государства. Я горжусь тем, что мы с вами сделали, перестраивая Вооруженные Силы. И я хочу сказать, что ваш талант, ваш патриотизм, ваш профессионализм точно нужны Украине", - убежден Порошенко.

"Вы знаете, уже поздно бояться. Сейчас ломать через колено украинский народ, а тем более людей, которые положили свою жизнь, и те семьи, которые положили свою жизнь, это невозможно", - убежден генерал Павловский.

Как известно, необходимые для освобождения генерала Павловского 18 млн грн собрали Фонд Порошенко вместе с ОО "Солидарна справа громад". 2 млн 100 тыс. гривен собрали неравнодушные украинцы через акции в соцсетях. Более 6 тысяч человек внесли от 10 до сотен тысяч гривен. 15 млн 900 тыс. грн внес Фонд семьи Петра Порошенко.

В августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Защита назвала меру пресечения Павловскому политическим решением, а сумму залога расценивают как пытки. Адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Новости
Игорь Павловский
Европейская солидарность
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