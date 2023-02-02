Как не стать участником массовых социальных побоищ.

Факт первый: радикализация настроений и реакций в обществе во время войны является нормой.

Факт второй: в таком состоянии общество навсегда не останется. Пиковые состояния долго не продолжаются.

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Рецепт на время пиковых нагрузок. Для тех, кто не потерял самоконтроль:

Наличие критического мышления (не говоря уже об эмпатии) состоит в том, чтобы понимать причины такого поведения людей и не добавлять разрушительных импульсов от себя. И молчать все время не нужно. Хотя часто это лучший вариант, потому что поводы для высказываний этого не стоят. Нужно думать о намерениях и последствиях и вести себя так, будто находишься в доме со стеклянными стенами. Осторожно.

Наличие критического мышления (не говоря уже об эмпатии) состоит в том, чтобы понимать причины такого поведения людей и не добавлять разрушительных импульсов от себя.

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Критерий истины прост – это результат. Лучше стало? Проблема решена? Ошибка исправлена? Людям в тяжелой ситуации оказана помощь? Если нет, то в чем был смысл?

Упрямое желание делать провокационные высказывания на социально болезненные темы в военное время говорит не о жесткой личной позиции, а о жесткой личной неадекватности и больше ни о чем.

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Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг

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