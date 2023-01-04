Сражение за Бахмут. Два варианта развития событий
Уверен, что победа в наших руках, и верю, что наша армия выберет лучший вариант действий
В битве за Бахмут, на мой не экспертный и непрофессиональный взгляд, есть два пути:
Или тянуть толпы плохо подготовленных мобилизованных, у которых нет опытных сержантов и офицеров, угрожая солдатам тюрьмой за оставление позиций, и исправлять положение десятками комиссий и следственных групп, назначая служебные расследования и выговоры, снимать "смелые" фотосессии, хотя главная битва идет на самом деле в посадках южнее и севернее города.
Или организовать управление войсками, тактику и применение солдат, разведку и средства поражения так, как это делает 10 горно-штурмовая бригада и тактическая группа "Адам", сосредоточить немного боеприпасов, и просто ликвидировать тех, кто продолжает бегать в лобовые атаки.
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Цель войны — не карьера, должность и возможность докладывать хорошие новости, цель войны — создание тактики по уничтожению врага, которая дает результат, так, как научились делать немало наших боевых командиров.
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Уверен, что победа в наших руках и верю, что наша армия выберет лучший вариант действий.
Для этого, конечно, результаты боевых действий нужно изучать, ввести послеоперационный анализ и измерять заслуги командиров не рапортами и эмоциями, а видео с координатами поражения. Потому что цель войны — не карьера, должность и возможность докладывать хорошие новости, цель войны — создание тактики по уничтожению врага, которая дает результат, так, как научились делать немало наших боевых командиров.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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