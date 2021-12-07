Сражайся или свали: Фьюри эмоционально обратился к Джошуа из-за реванша с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри призвал соотечественника Энтони Джошуа наконец-то принять решение о втором бое с украинцем Александром Усиком
Об этом Фьюри заявил в интервью iFL TV
По его словам, Джошуа пора определиться: сражаться с Усиком или взять отступные и позволить Фьюри провести с украинцем поединок за звание абсолютного чемпиона мира.
"Я хочу, чтобы он отстранился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика. Если Джошуа это сделает, то сделает если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт возьми. Возьми свои деньги и свали или дерись" с этим парнем. Выбери одно или другое", – сказал Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в марте 2022 года.
- 7 декабря Энтони Джошуа заверил, что не намерен отказываться от второго поединка против украинца Александра Усика.
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