Сражайся или свали: Фьюри эмоционально обратился к Джошуа из-за реванша с Усиком

Об этом Фьюри заявил в интервью iFL TV

По его словам, Джошуа пора определиться: сражаться с Усиком или взять отступные и позволить Фьюри провести с украинцем поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я хочу, чтобы он отстранился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика. Если Джошуа это сделает, то сделает если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт возьми. Возьми свои деньги и свали или дерись" с этим парнем. Выбери одно или другое", – сказал Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года был запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в марте 2022 года.

7 декабря Энтони Джошуа заверил, что не намерен отказываться от второго поединка против украинца Александра Усика.

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