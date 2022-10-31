Сражаясь с хищником, не давайте его риторике отвлечь вас от его хищности
Москва не верит ни в панславизм, ни в социализм, ни даже в то, что "украинцы - это те же россияне"
Между официальной идеологией русских завоеваний в Азии и Европе есть одно важное отличие.
Азию Россия последние 200 лет покоряла как "Европа": под лозунгом "просветительства" и "цивилизования азиатских варваров".
Завоевания в Европе имели принципиально иную подоплеку: "Мы едины, но столица этого единства — Москва".
Москва не верит ни в панславизм, ни в социализм, ни даже в то, что "украинцы - это те же русские", а верит только в необходимость новых территориальных достояний
Основой единства при этом могло быть разное: например, панславизм ("Москва — столица всего славянства"), социализм ("Москва — столица всех восставших пролетариев"), или просто и тупо "украинцы — это те же русские, но зазомбированные фашизмом и США". Но это мишура, бутафория, на которую не нужно обращать серьезное внимание. Москва не верит ни в панславизм, ни в социализм, ни даже в то, что "украинцы - это те же россияне", а верит только в необходимость новых территориальных достояний, потому что иначе чем экстенсивно - захватывая и грабя новые территории — Россия развиваться никогда не могла и не может (по чисто объективным причинам: нет таких стимулов труда, а их нет, потому что основы российской государственности с такими стимулами несовместимы).
Сражаясь с хищником, не давайте его риторике отвлечь вас от его основополагающей хищности
Сражаясь с хищником, не давайте его риторике отвлечь вас от его основополагающей хищности. Поэтому вступать с Москвой и ее идеологами в серьезные дискуссии о том, "мы ли мы один народ", нет смысла: это уже дискурсивный проигрыш. Обманутых этой идеологией рядовых россиян еще можно убеждать (если они не чувствуют, что соблюдение официальной идеологии для них является необходимой мимикрией, гарантией выживания), идеологов ни в коем случае. Для них идеология – только инструмент, не больше.
Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.
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