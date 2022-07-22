Сражались за нашу страну, - тренер "Ворсклы" Скрипник о победе в матче Лиги конференций

Об этом сообщает официальный сайт " Ворсклы ".

По словам Скрипника, некоторые эпизоды игры и игра отдельных исполнителей стала для него настоящим откровением.

"Да, мы победили. Впрочем, это же не значит, что мы прошли дальше. Если будем в тоже ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для общего успеха. Все будет решаться через неделю. Я знаком с ребятами всего три недели. , поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных исполнителей стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Только что я заглянул в раздевалку, посмотрел на них, и понял, как же они сегодня хотели сражаться на поле – друг за друга и за всю нашу страну!", - сказал Виктор Скрипник.

Первый матч 2-го раунда Лиги конференций "Ворскла" – АИК закончился победой украинцев со счетом 3:2. Ответный матч состоится 27 июля на Friends Arena в шведской столице.

Это был первый матч Скрипника в должности главного тренера "Ворсклы".