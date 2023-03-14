Об этом глава минобороны Украины сообщил в твиттере.

"Накануне встречи в формате Рамштайн я поговорил с моим хорошим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Мы сравнили наши заметки о сотрудничестве и пути победы", — сообщил Резников.

Ллойд Остин, в свою очередь, отметил , что "предоставил актуальную информацию об усилиях США по оказанию оборонной помощи, а министр Резников подробно рассказал о действующей ситуации в Украине".

Отметим, ранее глава Минобороны Украины говорил, что следующая десятая встреча в формате Рамштайн может состояться в середине марта.