"Сравнили заметки на пути к победе": Резников и Остин побеседовали накануне встречи в формате Рамштайн
Министр обороны Украины Алексей Резников накануне очередной встречи в формате Рамштайн провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином
Об этом глава минобороны Украины сообщил в твиттере.
"Накануне встречи в формате Рамштайн я поговорил с моим хорошим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Мы сравнили наши заметки о сотрудничестве и пути победы", — сообщил Резников.
Ллойд Остин, в свою очередь, отметил , что "предоставил актуальную информацию об усилиях США по оказанию оборонной помощи, а министр Резников подробно рассказал о действующей ситуации в Украине".
Отметим, ранее глава Минобороны Украины говорил, что следующая десятая встреча в формате Рамштайн может состояться в середине марта.
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