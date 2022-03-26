Сработали все 10 согласованных гуманитарных коридоров, - Верещук
26 марта сработали 10 из 10 согласованных гуманитарных коридоров. Эвакуировали 5 208 человек
Об этом во время видеообращения сообщила глава МинТОТ Ирина Верещук.
Донецкая область
Из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте добрался 331 человек. Колонна мариупольцев, которую блокировали в Васильевке, доехала в Запорожье. По словам Верещука, все 4 тысячи человек сейчас в безопасности. Всего в колонне из Бердянска было 48 автобусов. К ним присоединились 5 автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района Запорожской области.
Также машинами скорой помощи доставили в больницу в Запорожье двух тяжелораненых детей, и одного младенца с пневмонией. Вся необходимая помощь малышам из Мариуполя уже предоставляется.
Из-за блокировки автобусов на блокпосте в Васильевке не смогли проехать мариупольцы на частном транспорте. Министр напомнила, что безвозмездно дозаправить авто можно в Бердянске по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 87Б. Также сообщила, что в Бердянске действует горячая линия, на которую можно обращаться за получением помощи с временным размещением и эвакуацией в Запорожье: 36276; 35252; 0975515917; 0504397529.
На завтра будут договариваться об открытии гуманитарного коридора по маршруту Запорожье – Мариуполь.
Киевская область
Из села Плесецкое в город Фастов, а также из сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек. Также удалось повторно добраться в город Бородянка, откуда эвакуировали 62 человека.
Луганская область
Из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселок Нижнее сегодня эвакуировали 526 человек. В указанные города также было передано 80 тонн гуманитарной помощи.
- Напомним, мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован армией РФ.
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