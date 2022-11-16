Сработали на отлично. Системы ПВО NASAMS перехватили 100% российских ракет, - Пентагон
Системы противовоздушной обороны NASAMS, переданные США Украине, перехватили 100% ракет, которые Россия направила по территории нашей страны
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, присланные в Украину системы противовоздушной обороны были вполне эффективны для перехвата российских ракет, "NASAMS имели "100% успеваемость".
Остин добавил, что США будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации о взрыве.
- 16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.
- Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Ллойд Остин сообщил, что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
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