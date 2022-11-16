Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, присланные в Украину системы противовоздушной обороны были вполне эффективны для перехвата российских ракет, "NASAMS имели "100% успеваемость".

Остин добавил, что США будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации о взрыве.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Ллойд Остин сообщил, что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.

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