Спят в палатках, готовят на кострах, новые дома только "своим": как живут люди в оккупированном Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе некоторые жители все еще живут в палатах и готовят на кострах
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram .
Согласно информации, палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра.
По словам жителей, ключи от "новых домов" раздают только "своим".
"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами проживает, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорится в сообщении.
- Российские оккупанты обязали всех сотрудников бюджетных учреждений оккупированного г. Мариуполя получить паспорта РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное