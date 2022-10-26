Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram .

Согласно информации, палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра.

По словам жителей, ключи от "новых домов" раздают только "своим".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами проживает, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорится в сообщении.