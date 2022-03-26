Спутниковые терминалы Starlink атаковали российские хакеры
Российские хакеры пытаются атаковать спутниковые терминалы Starlink в Украине
Об этом написал Илон Маск в Твиттере.
Он рассказал, что российские хакерские атаки на системы связи не обошли стороной и спутниковые терминалы Starlink. Однако все атаки удалось отразить.
Напомним, что ранее Маск согласился по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.
- В Украину уже прибыло несколько партий таких терминалов.
- Напомним, приложение Starlink, позволяющее получить через смартфон доступ к спутниковому интернету от SpaceX, стало наиболее загружаемым приложением в Украине.
- Мы также сообщали, что Anonymous выложил в сеть данные сломанного ими ЦБ России, объем которых составляет 28 Гб. Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное