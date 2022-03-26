Спутниковые терминалы Starlink атаковали российские хакеры

Об этом написал Илон Маск в Твиттере.

Он рассказал, что российские хакерские атаки на системы связи не обошли стороной и спутниковые терминалы Starlink. Однако все атаки удалось отразить.

Напомним, что ранее Маск согласился по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

В Украину уже прибыло несколько партий таких терминалов.

Напомним, приложение Starlink, позволяющее получить через смартфон доступ к спутниковому интернету от SpaceX, стало наиболее загружаемым приложением в Украине.

Мы также сообщали, что Anonymous выложил в сеть данные сломанного ими ЦБ России, объем которых составляет 28 Гб. Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину.