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Спутниковые снимки подтверждают взрыв изнутри в Оленовке

31 июля, 2022 воскресенье
16:00
война с Россией

Спутниковые снимки колонии в Оленовке подтверждают, что здание, в котором содержали украинских пленных, взорвали сами россияне. И сделали они это изнутри

Об этом написал у себя в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ссылаясь на фотографии, опубликованные американским журналистом Кристофером Миллером.

"На спутниковых снимках видно, что повреждено только одно здание. Пленных перевели туда непосредственно перед нападением. Анализ фото показывает термобарический взрыв изнутри. Удар? Нет, теракт", - прокомментировал "удар по Оленовке" Подоляк.

Миллер показал четыре снимка со спутника Maxar, на которых видно, как колония в оккупированной Оленовке выглядела до и после теракта – 27 июля и 30 июля.

На фотографиях, датированных 30 июля, отчетливо видно, что жестяную крышу барака разорвало от внутреннего взрыва, тогда как здания вокруг него остались целыми.

"Это еще одно доказательство того, что здание в Оленовке не было поражено ракетой GMLRS M142 HIMARS", - комментирует фотографии от Кристофера Миллера международное OSINT-сообщество InformNapalm.

Как отмечают расследователи, вне здания нет ни одного обломка, что невозможно, если бы в здание попала ракета М31А1 или М31А2.

"Унитарная боеголовка M31 оптимизирована для эффекта взрыва и оставляет после себя взрывы, которые вырывают куски метровой длины из стальных рельсов железной дороги и подбрасывают их в воздух на 100 метров", - отмечается в сообщении.

"Нет обломков снаружи = нет детонации GMLRS внутри", - отметили в InformNapalm.

  • Напомним, 29 июля, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные.
  • 29 июля Главное управление разведки сообщило , что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.
  • По состоянию на 30 июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке.
  • 30 июля полк "Азов" заявил , что расценивает удар по Оленовке как акт публичной казни, который Россия совершила от безнаказанности.
  • РФ согласилась впустить представителей ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке, однако 31 июля все-таки не дала доступ представителям Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам в колонии Оленовки Донецкой области.

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Мир
Криминал
теракт
пленние
оккупированные территории
Оленевка
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