Об этом сообщает The New York Times.

Данные о существовании могил вблизи основного учебного центра ПИК в селе Молкин впервые обнародовал в декабре Виталий Вотановский, активист и бывший офицер военно-воздушных сил России.

Вотановский рассказал The Times, что он посещает кладбища с тем, чтобы задокументировать случаи гибели россиян во время боевых действий в Украине. Отмечается, что местонахождение кладбища могло бы остаться неизвестным, если бы местные жители не сообщили ему, что территория используется для захоронения вагнеровцев.

"Моя цель – показать людям, что война приводит к смертям, и это не где-то далеко или по телевизору, а здесь, рядом с нами", – сказал он в интервью изданию.

Местные жители отмечают, что погибших может быть больше, поскольку часть бойцов кремирована. The Times проверила 21 памятную стену в часовне у кладбища.

"Каждая стена содержит 42 отсека, что свидетельствует о том, что сотни погибших бойцов Вагнера либо похоронены, либо, по крайней мере, увековечены в часовне. Непонятно, были ли все эти бойцы убиты в Украине или где-нибудь, но кадры все равно дают редкий взгляд на масштабы". потерь Вагнера", – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что по данным США потери вагнеровцев составляют тысячи, среди которых 90% – бывшие заключенные. Также отмечается, что как минимум 16 имен и дат рождения на надгробиях появились в онлайн-базах данных людей, осужденных за преступления в России. Издание предполагает, что это могут быть погибшие под Бахмутом или Соледаром.

Через десять дней после того, как Вотановский обнародовал местонахождение кладбища, прокремлевские СМИ опубликовали несколько видео, на которых показано, как Пригожин возлагает цветы к одной из могил. Также видны ряды свежевырытых могил, каждая из которых украшена венками в форме и цветах логотипа Вагнера.

Из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, осталось только 10 тысяч человек, остальные – погибли, ранены или скрылись.

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