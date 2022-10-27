Спутники США могут стать законными целями для удара, – новая манипуляция от РФ
Представитель МИД РФ Константин Воронцов распространяет манипуляцию, что российская оккупационная армия может ударить по американским спутникам, в том числе коммерческим, задействованным в войне на территории Украины
Подбор новых фейков от роспропаганды распространил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, во время выступления на заседании ООН Воронцов заявил, что "коммерческие спутники США, вовлеченные в конфликт в Украине, могут стать законными целями для удара".
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя распространил дезинформацию, назвав сообщения об использовании РФ иранских БПЛА фейком: "С учетом желания Запада раскручивать фейки о неких дронах, которые Иран якобы поставляет в РФ, хотел бы расставить все точки над "i". При этом он заявил, что РФ может пересмотреть отношения с секретариатом ООН в случае проведения расследования по БПЛА в Украине.
Также роспропаганда прибегла к фейку. Якобы экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс сказал, что РФ предотвратила план США по лишению ее доступа к южным морям: "Путин... понял, что новое американское марионеточное правительство в Украине отменит договор аренды (баз черноморского флота), тем самым лишив РФ доступа к Черному и Средиземного морей".
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