Подбор новых фейков от роспропаганды распространил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, во время выступления на заседании ООН Воронцов заявил, что "коммерческие спутники США, вовлеченные в конфликт в Украине, могут стать законными целями для удара".

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя распространил дезинформацию, назвав сообщения об использовании РФ иранских БПЛА фейком: "С учетом желания Запада раскручивать фейки о неких дронах, которые Иран якобы поставляет в РФ, хотел бы расставить все точки над "i". При этом он заявил, что РФ может пересмотреть отношения с секретариатом ООН в случае проведения расследования по БПЛА в Украине.



Также роспропаганда прибегла к фейку. Якобы экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс сказал, что РФ предотвратила план США по лишению ее доступа к южным морям: "Путин... понял, что новое американское марионеточное правительство в Украине отменит договор аренды (баз черноморского флота), тем самым лишив РФ доступа к Черному и Средиземного морей".

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