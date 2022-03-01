Спутники Maxar зафиксировали двигающуюся в направлении Киева колонну российской техники
Спутники компании Maxar Technologies показали снимки, сделанные в понедельник, 28 февраля, показывающие колонну российской техники, протяженностью более 27 км, двигающуюся в направлении Киева
Об этом сообщает Reuters.
"Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к столице Украины с помощью военного конвоя, протянувшегося более 17 миль (27 км)", - говорится в сообщении.
В компании утверждают, что в колонне, расположенной восточнее международного аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле, насчитываются танки, бронированная техника и единицы полевой артиллерии. Также там была подмечена техника для обеспечения войск.
Колонна, как передает издание, продолжала движение на Юг Киева.
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