Спутники Maxar зафиксировали двигающуюся в направлении Киева колонну российской техники

Об этом сообщает Reuters.



"Спутниковые снимки, сделанные в понедельник, показали, что российские сухопутные войска продолжают приближаться к столице Украины с помощью военного конвоя, протянувшегося более 17 миль (27 км)", - говорится в сообщении.







В компании утверждают, что в колонне, расположенной восточнее международного аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле, насчитываются танки, бронированная техника и единицы полевой артиллерии. Также там была подмечена техника для обеспечения войск.



Колонна, как передает издание, продолжала движение на Юг Киева.







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb