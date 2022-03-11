Спутники Maxar показали крупные пожары в Чернигове и Гостомеле (фото)

В Чернигове зафиксированы пожары в промышленной зоне, а также задокументированы пожары на хранилище топлива в Гостомеле, северо-западнее Киева, сообщает " The Guardian ".





Техника и войска развернуты в Озерах, к северо-востоку от аэропорта "Антонов", Украина, 10 марта.



Колонна автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, Ирпень, под Киевом.





В Гостомеле виден южный конец аэропорта "Антонов" и пожар на складе горючего.





Техника и войска развернуты на деревьях на Лубянке, к юго-западу от аэропорта Антонова, Украина.





Крупный план пожара в промышленной зоне на юге Чернигова, Украина.