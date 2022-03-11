Спутники Maxar показали крупные пожары в Чернигове и Гостомеле (фото)
Maxar Technologies обнародовала новые фото со спутников, показывающих масштаб разрушений возле Киева и Чернигова.
В Чернигове зафиксированы пожары в промышленной зоне, а также задокументированы пожары на хранилище топлива в Гостомеле, северо-западнее Киева, сообщает " The Guardian ".
Техника и войска развернуты в Озерах, к северо-востоку от аэропорта "Антонов", Украина, 10 марта.
Колонна автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, Ирпень, под Киевом.
В Гостомеле виден южный конец аэропорта "Антонов" и пожар на складе горючего.
Техника и войска развернуты на деревьях на Лубянке, к юго-западу от аэропорта Антонова, Украина.
Крупный план пожара в промышленной зоне на юге Чернигова, Украина.
- Напомним, ранее сообщили, что спутники Maxar больше не фиксируют многокилометровую колонну российской техники под Киевом .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.94
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 34.39
- Актуальное
- Важное