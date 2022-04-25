Спутник зафиксировал третью братскую могилу вблизи Мариуполя, в поселке Старый Крым – Схемы
Траншеи на территории Старокрымского кладбища появились после начала оккупации поселка россиянами
Об этом сообщили "Схемы".
Согласно спутниковым снимкам Planet, в поселке Старый Крым вблизи Мариуполя после 24 марта, в то время как 10 марта началась российская оккупация этого населенного пункта, вырыли траншеи на кладбище.
Это уже третье место массового захоронения людей вблизи Мариуполя, обнаруженное с помощью спутника. Поселок Старый Крым расположен в 5 км от Мариуполя.
Первые траншеи появились после 24 марта, а на снимке от 7 апреля, через две недели, они видоизменились: место захоронения увеличилось. Часть траншей – зарыта. Свежие снимки от 24 апреля фиксируют новые захоронения: протяженность массового захоронения увеличилась с 60-70 до 200 метров.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что ему известно о вывозе оккупантами тел погибших жителей города на Старокрымское кладбище, где их хоронят в местах массового захоронения.
"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – говорит Бойченко.
- Напомним, российские войска во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.
- В селе Виноградное на окраине Мариуполя нашли место массового захоронения размером 45 на 25 метров.
- В поселке Мангуш оккупанты массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах. Спутник зафиксировал 300-метровое место захоронения.
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