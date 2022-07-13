Об этом информируют на сайте CNN .

"Огромный кратер — единственное, что осталось после того, как украинская ракета попала в здание, которое, по словам украинских чиновников, Россия использовала как склад боеприпасов в оккупированной Россией Новой Каховке в Херсонской области Украины, согласно новому спутниковому снимку Planet Labs", – говорится в сообщении.

В компании Planet Labs заявили, что спутниковый снимок в Новой Каховке сделан 12 июля. Если сравнить фото 11 июля, то заметна воронка на месте взрыва боеприпасов российских войск.

Также "волной" разрушены соседние здания.

Напомним, вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.

По состоянию на утро 12 июля состав продолжал палаты и детонировать.

Британский военный аналитик отметил , что уничтожение базы кафиров в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне.

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