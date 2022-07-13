Спутник зафиксировал на месте вражеского состава в Новой Каховке воронку
Planet Labs сделала спутниковый снимок воронки после удара ВСУ по составу боеприпасов кафиров в Новой Каховке Херсонской области
Об этом информируют на сайте CNN .
"Огромный кратер — единственное, что осталось после того, как украинская ракета попала в здание, которое, по словам украинских чиновников, Россия использовала как склад боеприпасов в оккупированной Россией Новой Каховке в Херсонской области Украины, согласно новому спутниковому снимку Planet Labs", – говорится в сообщении.
В компании Planet Labs заявили, что спутниковый снимок в Новой Каховке сделан 12 июля. Если сравнить фото 11 июля, то заметна воронка на месте взрыва боеприпасов российских войск.
Также "волной" разрушены соседние здания.
- Напомним, вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.
- По состоянию на утро 12 июля состав продолжал палаты и детонировать.
- Британский военный аналитик отметил , что уничтожение базы кафиров в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне.
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