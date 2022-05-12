Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Северский Донец

Об этом сообщает CNN .

Геопространственная разведывательная компания BlackSky, обнародовавшая фото, на которых виден взорванный российский понтонный мост, пересекающий реку, вскоре после того, как украинская артиллерия 10 мая произвела обстрел вблизи Белогоровки в Луганской области.

На снимках видно, что на одном из концов переправы поднимается дым. На другом – заметны воронки вокруг военной техники, пересекшей мост.

Благодаря подрыву мостов были остановлены попытки российских военных переправиться через Северский Донец.

11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец.

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