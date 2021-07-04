Sputnik оказался полным пшиком. Миллионы россиян будут ждать смерти, тогда как приближенным к Путину дадут Pfizer, - Пионтковский

На это обратил внимание политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.



По словам аналитика, основаниями для подобного категорического утверждения является отсутствие у россиян возможности наладить промышленное производство "Спутника", а также беспомощность препарата перед новым сверхопасным индийским штаммом, чего нельзя сказать о вакцинах, производимых в других странах.



Как отметил Пионтковский, в этомуже нет никакой тайны, о чем свидетельствуют последние заявления уполномоченных лиц как в РФ, так и в тех странах, которые согласились закупить первую партию "Спутника".



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"Выяснилось, что никакой вакцины, никакого "Спутника", который они с Медведчуком заталкивали в глотку Украине, нет его. Они не наладили его производство, но это еще не все. До самого последнего времени, я думал, что "Спутник" - это одна из каких-то более-менее вакцин, которых 20-30 в мире, просто проблема в том, что у них (у россиян - ред.) не налажено фармпроизводство. Но произошло одно событие... Итальянский премьер-министр Марио Драги, 100%-ный путинист, в ужасе кричит, что "никогда мы не примем этот "Спутник", - объяснил эксперт.



Как отметил Пионтковский, это произошло после проведенной недавно европейцами инспекции по месту производства "Спутника" в России, предусмотренной протоколом предоставления разрешения тому или иному препарату.



Оказалось, что надежного, централизованного, подотчетного государству, безперебойного выпуска новых доз "Спутника" не существует, а соответствующие подряды на коррупционных условиях раздали родственникам членов правительства.



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К тому же, "капитулировал жулик №1, псевдосоздатель этого "Спутника" Александр Гинзбург".



"Он прикрылся индийским штамом. Он заявлял, что "Спутник" защищает от индийского штамма, а тепер он вынужден заявить: вы знаете, "Спутник" был прекрасной вакциной, но теперь 90% случаев - индийский штамм, а против него он не работает и с ним смертность в 5 раз выше. Т.е. умыл руки", - сказал Пионтковский.



Но, что действительно "потрясет всю Россию", добавил Пионтковский, так это обнародованная информация о секретной закупке 400 тыс. доз "Пфайзера".



"Этим они определили масштаб правящей верхушки. 400 тыс. - по две дозы. 200 тыс. верхушки, правящего класса, начиная с того же Путина", - отметил аналитик.



Посему 200 тыс. российских чиновников, добавил Андрей Пионтковский, сейчас в приоритетном порядке получат прививки препаратом Pfizer, а остальным придется заботиться о себе самостоятельно.



Среди этих "счастливцев" и российский президент Владимир Путин, добавил политолог, который хоть и утверждает, что уже давно привился "Спутником", но никаких доказательств этому представлено не было и он до сих пор ведет жестко карантинный, "бункерный" образ жизни.



Остальное же число россиян, а это свыше 144 млн жителей страны, ожидает "медицинская и социальная катастрофа".