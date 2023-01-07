Спутник NASA войдет в атмосферу Земли 8 января, его обломки могут достигнуть поверхности

Об этом сообщили в Space.com со ссылкой на NASA.

Спутник NASA Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) войдет в атмосферу Земли 8 января 2022 года. Его вес достигает 2450 килограммов, и он может вернуться на планету около 23:40 GMT (возможна погрешность – 17 часов).

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) ожидают, что подавляющая часть объекта сгорит во время падения на Землю из-за ее атмосферы, однако есть вероятность, что обломки ERBS достигнут земли. Правда, в NASA отметили, что "риск причинения вреда любому на Земле очень низок - примерно 1 из 9400".

В 2023 году NASA планирует новые космические миссии, в частности, на Луну и Юпитер, также несколько новых коммерческих ракет могут дебютировать.

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