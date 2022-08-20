Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .

Первым фейком является то, что люди жертвовали средства на "байрактары", а на них купили "непонятный спутник". На самом деле компания Baykar Makina предоставит Украине три беспилотника бесплатно, а решение о приобретении спутника принимал не только Фонд Сергея Притулы, но и специалисты Минобороны, в частности его руководитель Алексей Резников, СБУ, разведка - в несколько шагов.

Также ложью является то, что спутник "арендован", а не приобретен. Украинцы купили его и смогут использовать до конца "жизни" спутника. Кроме того, компания ICEYE позволила в течение года пользоваться "созвездием" из более чем 30 своих спутников.

Дезинформационным является месседж, что ВСУ и раньше получали фото от партнеров Украины, а приобретение спутника - якобы "повод для списания средств".

"Да, информацию со спутников партнеров ВСУ получали, но менее оперативно и только ту, что нам давали. Встал вопрос актуальности и скорости данных. О целевом использовании средств узнайте на странице Фонда ", - подчеркнули в Центре при СНБО.

23 июня Фонд Сергея Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактара" за неделю. Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара".

27 июня производитель беспилотников заявил, что отдаст бесплатно "байрактары" , на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.

18 августа Сергей Притула сообщил, что за 600 млн грн, собранных на "байрактары", купил "народный спутник" .

19 августа Сергея Притула подробно объяснил , зачем Украине собственный спутник, доступ к которому приобрели за средства, собранные на "байрактары".

19 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что использование данных "народного спутника" усилит работу HIMARS .

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