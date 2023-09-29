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Спустя более 25 лет прокуратура Лас-Вегаса возобновила дело об убийстве рэпера Тупака Шакура

29 сентября, 2023 пятница
23:18
Криминал

В пятницу, 29 сентября, прокуратура Лас-Вегаса возобновила расследование об убийстве рэпера Тупака Шакура, долгое время пребывавшего в состоянии ожидания громкой огласки. В настоящее время главный подозреваемый находится под стражей

Об этом сообщает The New York Times .

Более чем через 25 лет после того, как убийство Тупака Шакура стало определяющей трагедией в хип-хопе, самоназванному члену банды, неоднократно заявлявшему, что участвовал в расстреле рэпера, были предъявлены обвинения в убийстве, о чем в пятницу объявила прокуратура Лас -Вегаса, возобновив расследование, длительное время находившееся в состоянии ожидания громкой огласки.

Дуэйн Кит Дэвис заявил, что он был на пассажирском сиденье белого кадиллака, остановившегося у автомобиля с Шакуром в ночь на 1996 год, после боя Майка Тайсона и Брюса Селдона в Лас-Вегасе.

Получив четыре огнестрельных ранения, 25-летний рэпер скончался в больнице менее чем через неделю.

Суд присяжных округа Кларк предъявил Дэвису обвинения в убийстве с применением смертоносного оружия и в целях содействия, поддержки или помощи преступной группировке, заявил прокурор в суде в пятницу. Прокурор сообщил, что Дэвис находится под стражей.

Несмотря на многочисленные спекуляции, доказательства и репортажи вокруг убийства на протяжении почти трех десятилетий, никаких обвинений в убийстве Тупака, который уже стал одним из самых популярных артистов 1990-х годов, благодаря трекам, прибавившим поэтической гравитации конфронтационному гангстерскому рэпу, так и. Но снова об этом деле заговорили в июле, когда полиция Лас-Вегаса получила ордер на обыск в доме в Хендерсоне, штат Невада, связанном с Дэвисом.

Марк Ди Джакомо, главный заместитель прокурора округа Кларк, заявил в суде, что Дэвис, называвший себя "наводчиком" и "пятизвездочным генералом" местной банды, "заказал убийство" Шакура и покушение на Марион Найт, рэп-магната, известного как Шуг, который был за рулем автомобиля, в котором находился рэпер.

Дэвис, известный под псевдонимом Кеффе Ди, рассказал о событиях, предшествовавших стрельбе и после нее, в своих воспоминаниях 2019 года, описывая спор между обострившимися бандами после того, как Шакур и его сообщники избили племянника Дэвиса, Орландо Андерсона, после боксерского поединка. в отеле MGM Grand.

"То, что они набросились на моего племянника, дало нам окончательный зеленый свет, чтобы что-то сделать", - вспоминает Дэвис в мемуарах "Легенда Комптон-стрит".

Ди Джакомо признал в суде в пятницу, что общие очертания случившегося в ту ночь были известны полиции еще в 1996 году.

"Чего не хватало, так это допустимых доказательств для установления этой цепи произошедших в ту ночь", - сказал прокурор, отметив, что Дэвис начал публично описывать свою роль, начиная с выступления на телевидении в 2018 году. В своей книге он признал, что приобрел огнестрельное оружие с намерением охотиться на Шакура и Найта; он признал, что был передним правым пассажиром в белом кадиллаке.

В своих последних интервью Дэвис избегал прямо называть имя человека, открывшего огонь. Но в признании, записанном на пленку бывшим детективом полиции Лос-Анджелеса, расследовавшим убийство Шакура, Дэвис заявил, что это был Андерсон, его племянник, известный по прозвищу Бэби Лэйн.

Андерсон был допрошен офицерами, расследовавшими смерть Шакура, но был убит во время перестрелки в 1998 году. Дэвис утверждает, что он единственный из тех, кто остался в живых, кто был в кадиллаке в ту ночь.

В своих мемуарах Дэвис рассказал, что после стрельбы мужчины покинули машину и вернулись в гостиницу, а на следующий день забрали автомобиль и отвезли его обратно в Калифорнию. По его словам, машина простояла несколько дней, а затем ее увезли на мойку и покрасили, прежде чем вернуть в агентство по прокату. На тот момент было "слишком поздно, чтобы любая экспертиза была точной и достоверной", отметил он.

  • В четверг, 28 сентября, в возрасте 82 лет скончался актер Майкл Хэмбон, известный по роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в киносаге "Гарри Поттер".
Культура
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