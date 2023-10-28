Спрятали среди бананов: в турецком порту изъяли более 600 кг кокаина

Об этом сообщает губернатор провинции Стамбул Али Ерликайа.

"Управление по борьбе с наркотическими преступлениями провинциального управления полиции Мерсина изъяло 610 кг кокаина в контейнере с легальным грузом бананов во время обыска в международном порту Мерсина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз продукции прибыл из Эквадора. В течение следования груза за ним следили турецкие подразделения по борьбе с наркотиками.

После обнаружения наркотиков, правоохранители задержали трех человек, в том числе владельца компании, которая должна была получить груз бананов.