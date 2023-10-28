Спрятали среди бананов: в турецком порту изъяли более 600 кг кокаина
В порту Мерсина, расположенном на юге Турции, изъяли 610 килограммов кокаина. Наркотик спрятали в грузе бананов из Эквадора
Об этом сообщает губернатор провинции Стамбул Али Ерликайа.
"Управление по борьбе с наркотическими преступлениями провинциального управления полиции Мерсина изъяло 610 кг кокаина в контейнере с легальным грузом бананов во время обыска в международном порту Мерсина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз продукции прибыл из Эквадора. В течение следования груза за ним следили турецкие подразделения по борьбе с наркотиками.
После обнаружения наркотиков, правоохранители задержали трех человек, в том числе владельца компании, которая должна была получить груз бананов.
- Также накануне испанские таможенники во время патрулирования на Балеарских островах обнаружили и конфисковали рекордную для региона партию гашиша весом более восьми тонн.
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