Спросили позицию священников УПЦ МП о войне в Украине: в Киево-Печерской лавре напали на журналистов

Об этом сообщает "Следствие.Инфо ".

Инцидент произошел, когда журналисты задали вопрос настоятелю Лавры митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу, поинтересовавшись его мнением по поводу российского вторжения и убийства мирных украинцев.



"В то же время мужчина, который был рядом с настоятелем Лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Следства.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при хождении и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера", – говорится в сообщении.

Отмечается, что другие мужчины, которые тогда находились на территории Лавры и наблюдали за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов.

Съемочная группа покинула территорию Киево-Печерской Лавры и вызвала полицию.

Журналист отделался ушибом на ноге от удара палкой и чувствует себя удовлетворительно.







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