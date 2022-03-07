Спросили позицию священников УПЦ МП о войне в Украине: в Киево-Печерской лавре напали на журналистов
На съемочную группу агентства журналистских расследований "Следство.Инфо" напали во время съемки репортажа в Киево-Печерской лавре
Об этом сообщает "Следствие.Инфо ".
Инцидент произошел, когда журналисты задали вопрос настоятелю Лавры митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу, поинтересовавшись его мнением по поводу российского вторжения и убийства мирных украинцев.
"В то же время мужчина, который был рядом с настоятелем Лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Следства.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при хождении и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера", – говорится в сообщении.
Отмечается, что другие мужчины, которые тогда находились на территории Лавры и наблюдали за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов.
Съемочная группа покинула территорию Киево-Печерской Лавры и вызвала полицию.
Журналист отделался ушибом на ноге от удара палкой и чувствует себя удовлетворительно.
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