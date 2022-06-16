Об этом свидетельствует статистика сети POS-терминалов ПриватБанка, сообщил банк в телеграм.

"В мае 2022 года по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими картами. Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн в мае 2022 года)", – говорится в сообщении.

Большинство карточных расходов украинцев пошли на оплату продуктов питания - в мае по сравнению с апрелем они увеличились на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составили более 50% общего объема оплат покупок картами, отметил банк.

При этом украинцы в мае чаще ходили в кафе и рестораны.

"Значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн), в магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 млрд грн) и сетях АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн) )", – сообщил ПриватБанк.

"Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате", - прокомментировал руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

Безналичная оплата на потребительском рынке превышает наличную, добавили в банке.

Напомним, карточки ПриватБанка и других банков теперь можно пополнить на кассах супермаркетов.

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