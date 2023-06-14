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OPINION

Спрос уменьшился, инфляция – ниже

Богдан Данилишин
14 июня, 2023 среда
16:02
Мнение

Об инфляционных тенденциях мая

Потребительские цены в мае 2023 г. выросли на 0,5% по сравнению с апрелем текущего года, что в годовом исчислении составляет 15,3% (в апреле индекс инфляции составил 17,9%). В годовом измерении инфляция снижается за последние 7 месяцев (начиная с пика 26,6% в октябре 2022 г.).

В мае наибольшее понижающее давление на изменение годового индекса инфляции оказали такие компоненты потребительской корзины как: транспорт (-1,2 п.п.), хлеб и хлебопродукты (-0,4 п.п.), рыба и рыбопродукты (-0, 2 п.п.). Указанные позиции сформировали 70% майского понижения уровня инфляции.

Фактическая инфляция в 2023 г. оказалась значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 30-31%. Обновленные прогнозы НБУ и МВФ с апреля уже предполагают годовую инфляцию на уровне 14,8% и 20% соответственно.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса – реальный ВВП на 28% меньше довоенного уровня, средняя реальная заработная плата — на 8%, безработица составляет около 20% от рабочей силы. Мобилизация мужчин в ряды ВСУ является дополнительным фактором сокращения спроса.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса – реальный ВВП на 28% меньше довоенного уровня, средняя реальная заработная плата — на 8%, безработица составляет около 20% от рабочей силы. Мобилизация мужчин в ряды ВСУ является дополнительным фактором сокращения спроса

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен является введение правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако этот фактор следует рассматривать только как отсрочку роста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевого ссудного процента экономики обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений. В целом, с начала повышения учетной ставки (с июня прошлого года) срочные гривневые активы населения (депозиты и ОВГЗ) увеличились на 30 млрд грн (на 15%).

Однако годовой прирост цен остается достаточно высоким и в 3 раза превышает целевой показатель инфляции НБУ. За год больше всего подорожали такие составляющие потребительской корзины как яйца (в 2,2 раза), овощи (+28%), мясо (+24%), безалкогольные напитки (+23%).

Основной вклад врост цен внесли немонетарные причины. Это, прежде всего, военные факторы роста себестоимости производства (разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, энергетические проблемы, логистические осложнения), а также вынужденная разовая девальвация гривни (на 25% в прошлом году). Не следует также забывать о колоссальном навесе еще довоенного роста цен на продукцию промышленных предприятий (+66%), что повлияло на себестоимость производства во время военного периода.

Основной вклад в прирост цен внесли немонетарные причины. Это, прежде всего, военные факторы роста себестоимости производства (разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, энергетические проблемы, логистические осложнения), а также вынужденная разовая девальвация гривны (на 25% в прошлом году)

Весомым проинфляционным фактором остается дефицит государственного бюджета. В январе-мае фискальный дефицит (без грантов) составил 566 млрд грн (прирост +134 млрд грн за май). Покрытие этого дефицита влечет за собой поступление дополнительной денежной массы в экономику, которая оказывает давление на цены (независимо от источника покрытия этого дефицита — эмиссия, внутренние займы или международная помощь). Однако ситуация с фискальным дефицитом постепенно улучшается. Дефицит составляет все меньший и меньший процент потребностей ГБУ на расходы и погашение долга (27% в апреле-мае 2023 г. против 44% в прошлом году). То есть все в большей и большей степени потребности государства удается финансировать за счет собственных доходов, чем путем новых заимствований и внешних грантов. Это будет сдерживать перспективный рост цен.

Инфляция и обменный курс Благодаря тому, что режим обменного курса остается фиксированным, его влияние на инфляцию сейчас стабилизационное. Однако фиксация обменного курса в условиях значительного дефицита платежного баланса требует расходования валютных резервов на его поддержку. Уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны. Однако угрозу представляет повышение роста потребностей экономики в импорте и снижение экспортного потенциала страны.

Дальнейшие перспективы инфляции, вероятно, будут характеризоваться ее стабилизацией около уровня 15%. Низкий фактический спрос и преимущественно немонетарный характер инфляции сдерживают раскрутку инфляционной спирали. В то же время повышение тарифов на электроэнергию, потенциально высокий потребительский спрос, рост импортозависимости экономики и значительный фискальный дефицит являются значительными проинфляционными факторами.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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Война с Россией
правительство Шмыгаля
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