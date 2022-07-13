Спрос на международные железнодорожные сообщения растет, поезда заполнены на 90%, - Укрзализныця
В последние недели поездами международного сообщения примерно одинаковое количество украинцев выезжает из Украины и возвращается домой
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграммах.
По данным госкомпании, спрос на международные маршруты поездов продолжает расти: подавляющее их большинство в последние недели загружено на 90% и выше.
"За последние недели Укрзализныця наблюдает сбалансирование потоков пассажиров, выезжающих по железной дороге за границу и возвращающихся в Украину", – констатирует УЗ.
В течение прошлой недели железная дорога перевезла 30,8 тыс. пассажиров закорон и из-за границы, из которых 15,5 тыс. уехали из Украины, а 15,3 тыс. вернулись, говорится в сообщении.
- Напомним, в поездах Интерсити+ снова заработал детский кинотеатр.
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