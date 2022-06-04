Спрос на книги о Зеленском на Западе растет. Европейцы хотят знать, кто он такой, – Сергей Руденко
Автор книги "Зеленский без грима" Сергей Руденко рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину интерес в Европе к персоне Зеленского очень вырос
Об этом он рассказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо"
"Появление большого количества книг о Зеленском свидетельствует об интересе и спросе на Западе к персоне Зеленского. Люди хотят знать, кто такой Зеленский. Тот человек, который принял вызов Владимира Путина. Я читал отрывки некоторых писателей с Запада, которые написали об украинском президенте. Они пошли традиционным путем и взяли точку отсчета от 24 февраля 2022 года, когда Зеленский объявил, что началась война. В некоторых польских издательствах, где вышла моя книга "Зеленский вне сценария", есть ссылка тоже на мою работу "Зеленский без грима". Поляки аргументируют и делают выводы в своих работах, уже ссылаясь на мои книги", - рассказал Руденко.
Книга Сергея Руденко о Зеленском вышла в Португалии
Сергей Руденко также сообщил, что до конца книжного сезона в Польше должно выйти еще несколько книг о Владимире Зеленском.
"В Польше до конца книжного сезона должно выйти еще несколько книг о Владимире Зеленском. Поляки тоже хотят знать, кто такой Зеленский. Поэтому этот книжный бум можно объяснить только спросом", - добавил Руденко.
Сергей Руденко онлайн представил выход печатью своей книги на Мадридской 81-й книжной ярмарке
Также автор Сергей Руденко подчеркнул, что читая его книги о Зеленском, люди делают разные выводы
"Каждый читает то, что хочет прочитать. Моя главная задача была показать Владимира Зеленского таким, каков он есть. Я работал над тем, чтобы показать читателям, каким человеком он был и каким стал. Поэтому, я считаю, что в этом и состоит главная ценность моей работы: поскольку начинать с того, что Зеленский стал президентом в тяжелое время для страны это одно, но когда ты пишешь о начале его политической карьеры и то, как он развивался или не развивался, совсем другое. В этом и ценность моей работы, чтобы показать, как Зеленский шел к той точке, в которой сейчас его видит мир", - добавил Руденко.
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