Об этом сообщил Укравтопром в телеграме.

По его данным, в июне украинские номерные знаки получили 1 055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), из них легковых – 958 шт. и 97 коммерческих.

"По отношению к июню прошлого года регистрация легковых электромобилей увеличилась на 65%, а коммерческих в 2,4 раза. В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% по сравнению с 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом году, только два автомобиля были новыми" , – отметила профильная ассоциация.

Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf – 196 регистраций. Вторым по популярности стал Volkswagen ID.4 с результатом – 72 авто. На третьем месте Volkswagen е-Golf – 70 шт. Четвертая по популярности модель – TESLA Model 3 – 58 шт.

Также в ТОП-5 июня попала Renault Zoe, в активе которой 57 зарегистрированных автомобилей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb