Спрос на электрокары растет: в июне украинцы зарегистрировали более 1 тыс. таких авто
Украинцы в июне зарегистрировали на 65% больше электромобилей, чем в июне-2021
Об этом сообщил Укравтопром в телеграме.
По его данным, в июне украинские номерные знаки получили 1 055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), из них легковых – 958 шт. и 97 коммерческих.
"По отношению к июню прошлого года регистрация легковых электромобилей увеличилась на 65%, а коммерческих в 2,4 раза. В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% по сравнению с 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом году, только два автомобиля были новыми" , – отметила профильная ассоциация.
Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf – 196 регистраций. Вторым по популярности стал Volkswagen ID.4 с результатом – 72 авто. На третьем месте Volkswagen е-Golf – 70 шт. Четвертая по популярности модель – TESLA Model 3 – 58 шт.
Также в ТОП-5 июня попала Renault Zoe, в активе которой 57 зарегистрированных автомобилей.
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