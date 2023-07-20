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Спрос на электроэнергию в ЕС упадет до самого низкого уровня за 20 лет, - Международное энергетическое агентство

20 июля, 2023 четверг
08:32
Экономика электроэнергиия

Международное энергетическое агентство заявило, что спрос на электроэнергию в Европейском Союзе снизится до минимального уровня за последние 20 лет

Об этом информирует Euronews.

"Согласно новым оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на электроэнергию в Европейском Союзе упадет на 3% в 2023 году до самого низкого уровня за двадцать лет", - говорится в заявлении.

Снижение спроса на электричество в ЕС объясняется ростом цен на энергоносители и замедлением экономического роста в европейских экономиках.

Сообщается, что за первую половину 2023 года было зафиксировано рекордное двухлетнее падение потребления электроэнергии в ЕС на 6%. Это свидетельствует о тяжелом ударе, нанесенном потребителям и промышленности Европы энергетическим кризисом после полномасштабного вторжения России в Украину. Промышленное замедление явилось причиной двух третей чистого сокращения спроса в ЕС в этом году.

Согласно докладу МЭА, это оказывает давление на промышленную конкурентоспособность в Европе, поскольку промышленное производство продолжает отставать, несмотря на снижение цен от рекордных прошлогодних максимумов.

Ситуация в других странах

В докладе говорится, что зарубежные субсидии, такие как закон США о снижении инфляции (IRA) и закон о зеленой трансформации Японии: "влияют на сокращение производства, закрытие заводов, а также на приостановку и перенаправление инвестиций".

Глобальный спрос на электроэнергию будет расти из-за декарбонизации энергетических систем. Ожидается, что спрос увеличится в Китае и Индии, при этом первый зафиксирует ежегодный рост на 5,2% в течение двух лет.

Эти развивающиеся страны продолжают полагаться на ископаемое топливо. Китай и Индия увеличили производство электроэнергии на угле в первой половине 2023 года из-за сокращения гидроэнергетики, вызванного засухой.

МЭА предусматривает возобновление мирового спроса на электроэнергию в 2024 году, поскольку экономические перспективы улучшатся. Они говорят, что следующий год может стать первым годом, когда во всем мире будет производиться больше электроэнергии из возобновляемых источников энергии, чем из угля.

Реформа рынка электроэнергии ЕС

Новые выводы появились, когда промышленный комитет Европейского парламента поддержал планы реформирования рынка электроэнергии ЕС на основе соглашения, заключенного основными европейскими политическими партиями в начале этого месяца. Реформа, впервые представленная Еврокомиссией в марте, направлена на защиту потребителей от стремительного роста цен, ускорение использования возобновляемых источников энергии и сохранение конкурентных преимуществ компаний на все более конкурентной мировой арене.

Парламент поддержал право потребителей на более стабильные и долгосрочные контракты, запретив поставщикам в одностороннем порядке изменять условия договора и прекращать поставки электроэнергии уязвимым потребителям. Они также поддержали так называемые "контракты на разницу" (CFD), где государственные органы могут компенсировать производителям энергетических компаний, если рыночные цены падают слишком резко, но могут собирать с них платежи, если цены слишком высоки.

"Эта реформа направлена на то, чтобы дать европейскому рынку электроэнергии ощущение стабильности, чтобы нам больше никогда не пришлось испытывать цены этого кризиса", – сказал докладчик парламента Николас Гонсалес Касарес.

Планируемую реформу поддержали 55 депутатов Европарламента, 15 проголосовали против, а 2 воздержались. Министры ЕС до сих пор не смогли достичь общей позиции из-за трудностей с заключением соглашения.

В то же время, принятая парламентом позиция не включает ограничение доходов энергетических компаний в будущем кризисе.

  • 18 июля стало известно, что Укрэнерго вместе с Минэнерго и Минфином подписали с Всемирным Банком (МБРР) два соглашения о выделении компании грантовой помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
  • 19 июля стало известно, что Минэнерго Украины ведет переговоры с ENTSO-E по поводу увеличения объемов импорта электроэнергии из европейских стран. Это – средство предотвращения блекаутов.
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