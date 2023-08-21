Спрос на электроэнергию 20 августа стал рекордным для выходного: ситуация в энергосистеме

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"На выходных спрос на электроэнергию побил очередной рекорд. Вчера, 20 августа, был зафиксирован максимум потребления в выходной день. Он был на 0,3% больше предыдущего рекордного показателя в субботу, 5 августа", - говорится в сообщении.

"В общем, на выходных потребление было, как и температура, аномально высоким: в субботу, 19 августа, уровень потребления был выше на 5%, чем в предыдущую субботу 12 августа, а вчерашний показатель превысили прошедшее воскресенье на 10%", - добавили в компании .

В результате вражеских обстрелов новые повреждения в сетях на Днепропетровщине, Донетчине, Харьковщине, Херсонщине и в Запорожской области. Ремонтные работы проходят после разрешения военных, отметили в Укрэнерго.

В то же время из-за погодных условий обесточены 18 населенных пунктов в Черниговской области.

По аварийному ремонту в работу вернулся один из блоков теплоэлектростанций, но ремонтные работы еще продолжаются на других блоках.

В понедельник запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Экспорта не будет.