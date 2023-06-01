Об этом она написала в twitter .

"Разбивает сердце: более 500 украинских детей были убиты в результате спровоцированной Россией полномасштабной войны в Украине. А сегодня, в Международный день защиты детей, еще двое детей трагически погибли во время очередной серии трусливых ночных атак России", - говорится в сообщении.

Бринк отметила, что незаконное перемещение и депортация Россией украинских детей являются ужасными примерами военных преступлений и преступлений страны-агрессоры против человечества.

"Справедливость должна быть достигнута", – добавила посол.