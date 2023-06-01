Справедливость должна быть восстановлена: посол США Бринк об убийстве Россией гражданских украинцев в День защиты детей
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на гибель маленьких украинцев в результате "трусливой ночной атаки" России в День защиты детей
Об этом она написала в twitter .
"Разбивает сердце: более 500 украинских детей были убиты в результате спровоцированной Россией полномасштабной войны в Украине. А сегодня, в Международный день защиты детей, еще двое детей трагически погибли во время очередной серии трусливых ночных атак России", - говорится в сообщении.
Бринк отметила, что незаконное перемещение и депортация Россией украинских детей являются ужасными примерами военных преступлений и преступлений страны-агрессоры против человечества.
"Справедливость должна быть достигнута", – добавила посол.
- В ночь на 1 июня враг атаковал Киев ракетами. ПВО уничтожило все вражеские цели, однако обломками повреждена многоэтажка, авто и поликлиника. Три человека погибли (среди них ребенок), 16 пострадали.
- В ту же ночь произошла трагедия - женщина с ребенком погибла от российских обстрелов, поскольку не смогла попасть в закрытое убежище.
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