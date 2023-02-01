Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

"Благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что в части из этих уволенных начаты дисциплинарные производства. К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях», - рассказал президент.

Также глава Украины сообщил, что 1 февраля Службой безопасности Украины, ДБР, Бюро экономической безопасности и прокуратурой в рамках открытых уголовных производств проведены десятки обысков и других действий в разных регионах и в отношении разных лиц:

"Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу из реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости чувствуется. И справедливость будет обеспечена".

Он подчеркнул, что особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и сил обороны:

"Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны. Кто этому будет мешать, тот не останется в соответствующих структурах".

Особо Зеленский отметил оперативное реагирование на вопиющий случай издевательства над девушками в Киеве:

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить работников Национальной полиции Украины, которые быстро отреагировали на позорные факты, о которых стало известно вчера... Факты издевательств над девушками. Начато уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb