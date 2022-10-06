Спрашивали, как сдаться в плен: россияне более 2 тыс. раз позвонили в проект "Хочу жить" в первые недели его работы
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в первые недели работы проекта "Хочу жить" на его горячую линию россияне звонили более 2 тысяч раз
Об этом она написала на фейсбуке.
"Россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Об этом свидетельствуют более двух тысяч звонков на горячую линию проекта «Хочу жить» в первые недели его работы. Спрашивают, как сдаться в плен. Это правильное решение – Украина гарантирует соблюдение всех норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Позже гражданам РФ, стоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Украинские пограничники записали видеообращение к россиянам, где призывали сдаваться в плен.
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