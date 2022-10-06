Об этом она написала на фейсбуке.

"Россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Об этом свидетельствуют более двух тысяч звонков на горячую линию проекта «Хочу жить» в первые недели его работы. Спрашивают, как сдаться в плен. Это правильное решение – Украина гарантирует соблюдение всех норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Позже гражданам РФ, стоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

Украинские пограничники записали видеообращение к россиянам, где призывали сдаваться в плен.