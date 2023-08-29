Spotify выпустил новые виджеты для Android

Об этом информирует Gizmochina .

Новые виджеты появились в версии 8.8.50. Пользователи могут обновить приложение, чтобы увидеть их на домашнем экране.

После двухлетнего перерыва в обновлении виджетов Spotify выпустил два новых варианта, чтобы облегчить жизнь миллионам своих пользователей. Первый, "базовый" виджет, удовлетворяет стандартные потребности – он показывает текущий трек и обложку альбома, а также предоставляет базовые средства управления медиафайлами.

Второй виджет – это то место, где пользователь может получить персональные рекомендации – от песен и альбомов до подкастов и аудиокниг – на основе предпочтений. Виджет может расширяться до размера 5×2, показывая до пяти персонализированных предложений под воспроизводимым в этот момент треком.

Этот шаг Spotify также задает вопрос о важности виджетов в повседневном цифровом общении. Виджеты могут предложить упрощенный, удобный опыт, доступный одним прикосновением на домашнем экране.