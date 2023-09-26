Spotify с помощью ИИ будет дублировать подкасты на иностранных языках голосами авторов

Об этом информирует The Verge .

Это ключевая особенность новой функции Spotify, которая базируется на ИИ и позволит слушать подкасты на разных языках, используя искусственный голос создателя.

"Совмещая собственный голос создателя, Voice Translation дает слушателям во всем мире возможность открывать и вдохновляться новыми подкастерами более аутентичным способом, чем когда-либо прежде", – сказал вице-президент Spotify по персонализации Зиад Султан.

Компания уже подписала контракты с несколькими авторами о переводе их английских эпизодов на испанский язык с помощью нового инструмента, и готовится выпустить переводы на французский и немецкий языки в течение следующих недель.

Среди первых будут переведены эпизоды с такими именами, как Дакс Шепард (Dax Shepard), Моника Педман (Monica Padman), Лекс Фридман (Lex Fridman), Билл Симмонс (Bill Simmons) и Стивен Бартлетт (Steven Bartlett). В будущем Spotify планирует увеличить эту группу, добавив в нее The Rewatchables и новое шоу Тревора Ноа (Trevor Noah).

OpenAI объявила о запуске инструмента, который может создавать человеческий звук из простого текста и нескольких секунд примера языка.

Новый инструмент будет очень ограничен в доступе из-за обеспокоенности о безопасности и конфиденциальности. Возможно, это одна из причин, почему технология перевода Spotify сейчас проверяется только с так называемой выбранной группой подкастеров. Компания не дает никаких предсказаний о широком применении новой функции.