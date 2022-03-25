Spotify прекращает свою деятельность в России, - Федоров
Платформа, позволяющая легально прослушивать музыкальные композиции Spotify, перестанет работать в РФ
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Spotify прекращает свою деятельность в РФ. Ранее сервис перестал продавать премиум-подписку, а теперь совсем уходит с рынка", - написал Федоров.
- Напомним, сеть гостиниц Hyatt уходит из России из-за вторжения в Украину.
- Суд в РФ запретил работу Instagram и Facebook за "экстремизм".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное