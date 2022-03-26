Spotify, OLX Group, Шлембергер. В Минцифре рассказали о новых успехах цифровой блокады России и Беларуси

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV .

Продолжаю рассказывать вам новости из цифровой блокады РФ. Спасибо технологическим компаниям за сознательные решения. Шаг за шагом вместе приближаем нашу победу:

• Apple и Google разорвали связи с российскими платежными картами "Мир". Apple удаляет карты "Мир" как опцию у Apple Pay. Ожидается, что Apple удалит с сервиса уже имеющиеся карты в ближайшие дни. Тем временем Google приостановил пилотный план, который позволит клиентам использовать карты "Мир" в Google Pay в России.

• Terrasoft навсегда уходит с рынков России и Белоруссии. Компания уже инвестировала в поддержку украинской армии и волонтерские проекты более 10 млн. грн.

• Российский интернет-холдинг VK в прошлом Mail.ru Group остался без доступа к серверам Microsoft. Американский гигант закрыл доступ, что привело к проблемам работы почтового сервиса Mail.ru. Пользователи уже не могут просматривать файлы, прикрепленные к сообщениям.

• Российский киберспортивный клуб Team Spirit (чемпионы мира по Dota 2) переезжают из Москвы в Белград. Команда также отрешается от расширения инфраструктуры в Москве.

• Spotify полностью прекратил свою деятельность в России. Ранее он приостанавливал продажу подписки Premium в России из-за выхода из страны Visa и Mastercard, а теперь покинул рынок.

• OLX Group выходит из России.

• Приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк", "ФК Открытие" и "Новикомбанк" стали недоступны для загрузки в Play Market. Однако если приложение было загружено ранее, то оно работает без изменений.

• Schlumberger приостановила новые инвестиции в Россию. Это компания, занимающаяся разработкой технологических и цифровых решений для энергетической сферы.

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