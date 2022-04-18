Spotify официально недоступен в App Store и Google Play для пользователей из РФ, - Федоров
Приложение Spotify официально является недоступным в App Store и Google Play для российских пользователей
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По предварительной информации, с 18 апреля 2022 года для российских пользователей официально ограничен доступ к загрузке приложения Spotify из App Store и Google Play.
Как известно, сервис работал на территории России, начиная с 15 июля 2020 года.
- Напомним, 25 марта Spotify сообщил о прекращении в ближайшее время своей деятельности на территории России.
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